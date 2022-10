A Sagliano Micca Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre

La comunità di Sagliano Micca si stringe in preghiera nel ricordo dei Caduti. Domenica 5 novembre, in piazza Micca, avrà luogo la deposizione della corona d'alloro. Alle 11, invece, al cimitero, si terrà la Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre e del parroco Alfredo Bono.