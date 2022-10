Vigliano, due maestre in pensione: il saluto dell'amministrazione

Nel pomeriggio dello scorso martedì 25 ottobre, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler e l'assessore all'Istruzione Elena Ottino hanno ricevuto in sala consiliare Maria Grazia Erba e Simonetta Borin che hanno da poco concluso la loro lunga e proficua carriera di insegnanti di scuola primaria presso il plesso di San Quirico.

«Ringraziamo le maestre - dice il primo cittadino- per essersi dedicate con grande dedizione e professionalità a generazioni di bambini. L'augurio è che da ora in avanti possano dedicarsi alle attività ricreative cui troppo spesso hanno dovuto rinunciare in passato per i numerosi impegni lavorativi. Buona pensione quindi a Maria Grazia e Simonetta!».