Stralcio alle multe dei No Vax, Cirio: “Giusto, chi non le ha pagate non aveva i soldi per farlo”

Non cambia idea sui vaccini, ma è a favore della pacificazione per le multe date ai No Vax. E’ una posizione che spiazza tutti quella di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che ha commentato cosi la possibilità dello stralcio delle multe inflitte ai no Vax in tempo di Covid: “La gente che non le ha pagate, non è che l’ha fatto per fare il furbo. Non le ha pagate perché o pagava la multa o pagava la scuola al figlio e la bolletta. Oggi siamo in questa situazione”.

“Sui vaccini non cambio idea, la campagna prosegue ed è importante farla proseguire con fiducia nella scienza e medicina” ha però affermato Cirio. Il Governatore ha comunque ribadito la ratio che l’ha spinto ad essere favorevole a una pacificazione delle multe: “Condivido la scelta di pacificazione, che non è un colpo di spugna o una sanatoria. Sani se qualcuno ha fatto il furbo, qui nessuno l’ha fatto. Le famiglie non ce l’hanno fatta. Uno stato che vuol bene ai propri cittadini lo capisce li comprende e li aiuta”.