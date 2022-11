Prevenzione contro le truffe, a Piatto e Zumaglia i Carabinieri incontrano gli anziani

Prosegue l’opera di sensibilizzazione nei confronti delle potenziali vittime da parte dei Carabinieri. In particolare, i militari della Stazione di Bioglio, dopo aver incontrato gli anziani nei luoghi da questi maggiormente frequentati, stanno proseguendo capillarmente l’attività recandosi presso le abitazioni delle persone ultraottantenni o che hanno particolare difficoltà a muoversi in autonomia.

Gli appuntamenti si sono svolti a Piatto e Zumaglia. Nel corso dell’iniziativa, utile anche per svolgere mirati servizi di prevenzione nel territorio, agli interessati viene consegnato l’opuscolo realizzato in collaborazione con le Amministrazioni comunali della provincia. Il suggerimento, allargato anche ai familiari, è sempre quello di diffidare dagli sconosciuti e chiamare il numero unico delle emergenze 112 per segnalare ogni persona o autovettura sospetta.