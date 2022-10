100 anni di Alpini, prove generali per l'Adunata 2024 a Biella?

Biella ha fatto le prove generali per l’Adunata degli Alpini 2024: è questa la sintesi della doppia giornata dedicata alle penne simbolo del corpo militare che compie quest’anno i suoi primi 150 anni. Biella contestualmente celebra il centenario della sua sezione e quindi si è colorata di tricolore per questa festa condita dal suono delle fanfare tra cui quella d’ordinanza della Taurinense e quella locale di Pralungo.

Una calda giornata di sole ha accolto la sfilata nelle vie principali che hanno condotto i partecipanti da Piazza Unità d’Italia davanti alla sede della Provincia, gemellata con la Taurinense, fino a Piazza Martiri dove sotto l’occhio vigile di Quintino Sella si sono svolte le orazioni ufficiali di fronte agli schieramenti delle bande, dei sindaci in rappresentanza del territorio, e dei mille e più gagliardetti di tutte le sezioni presenti.

Come sempre la festa degli Alpini è un crogiolo di presenze, di colori, di partecipazione e di condivisione. Una famiglia che tiene a mettere in evidenza i propri valori, la propria storia e ne è orgogliosa. La storia narra sia di aspetti bellici che sono ben rappresentati anche al Museo nella sede degli Alpini di Biella, ma anche nei tempi di pace con esempi di solidarietà che non hanno eguali. Lo ha detto il Presidente della Regione Cirio quando ha ricordato che l’Alpino si toglie il cappello, ma poi te lo trovi nell’associazione sanitaria, nella protezione civile ecc.

Alpino vuol dire trovarsi dalla parte di tutti e riproponendo il ricordo del cappellano don Gnocchi ”gli alpini non dicono nulla, marciano, lavorano e tacciano. Lo straordinario per loro è l’ordinario”. Buon compleanno Alpini, buon genetliaco alpini di Biella la speranza per il nostro territorio di avervi tutti qui nel 2024 per celebrarvi degnamente.