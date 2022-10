Alunni in visita al comune di Andorno, con intervista al sindaco

Nella mattina del 25 ottobre gli alunni della classe v della scuola primaria di Andorno Micca, accompagnati dalle docenti Emanuela Boffa Ballaran e Alessandra Sala, hanno visitato l’edificio municipale accompagnati dal sindaco Davide Crovella. I bambini e le bambine hanno avuto modo di conoscere da vicino alcuni aspetti dell’amministrazione comunale studiati sui libri di scuola e soprattutto hanno posto delle domande al primo cittadino.

Durante la visita gli studenti e le maestre hanno apprezzato gli arredi dei uffici alcuni anche affescati, che hanno permesso di comprendere l’antica funzione dell'edificio ovvero quella di casa della salute. Questo accadeva negli anni d’oro (tra la fine dell’ 800 e l’ inizio del 900) in cui persone facoltose, spesso provenienti dalle grandi città, avevano l’opportunità di curarsi con l’idroterapia. Il primo cittadino ha spiegato l’origine del gonfalone e l’importanza delle tre bandiere sempre esposte: quella italiana, quella dell’UE e quella della regione Piemonte. Dalle risposte alle domande poste dagli studenti è emerso che l’impegno del sindaco è molto, ma laddove c’è la passione esso è un modo per mettersi al servizio della propria comunità. Ovviamente non sono mancate delle richieste, soprattutto per il rinnovo di alcuni giochi del parco della scuola, ormai logorati dal tempo.

Su questo punto Crovella ha rassicurato gli alunni che in breve alcuni verranno aggiustati o sostituiti. Inoltre nel centro del paese è stato progettato un nuovo parco giochi nel quale verrà posta anche una carrucola! Davvero una bella notizia per gli alunni di classe V. Al termine dell’interessante mattina le maestre e i bambini hanno deciso di recarsi a visitare la piazzetta vicino al monumento dei caduti per ammirare le immagini scolpite al centro dello spiazzo che rappresentano elementi significativi del comune di Andorno: Il Ratafià, liquore fatto con le ciliegie, la squadra di calcio Valle Cervo che , famosa per la sua maglia a scacchi, ha compiuto 100 anni, il mestiere della lavorazione della sienite che è rappresentato in tutto il mondo dalla ditta Vella, il mitico Ferragosto Andornese, che ha ospitato negli anni d’oro cantanti famosi grazie soprattutto al Sig. Efrem Galliari la famiglia di coreografi Galliari che hanno creato scenari indimenticabili per i più grandi teatri europei e la produzione di casseforti della ditta Sella.

E’ stata una mattinata ricca di spunti di riflessione e di curiosità che verranno utilizzati dagli studenti per preparare un articolo da pubblicare nel loro giornalino scolastico. “Un ringraziamento sincero al sindaco Crovella che è stato molto affabile e che è riuscito a spiegare ai giovani studenti alcuni passaggi essenziali legati all’amministrazione comunale – spiegano le docenti - Grazie anche per averci invitato a visitare prossimamente la sede dell’ Unione Montana Valle Cervo la Bursch dove avremo modo di approfondire la cura e la salvaguardia del nostro territorio”.