Prima vittoria in casa per la SPB Maxemy, 3 a 0 contro Cuneo

Una buonissima prova di squadra della SPB Maxemy, che acciuffa la sua prima vittoria in casa con un convincente 3 a 0 contro la giovane compagine di Cuneo. Una partita molto ben giocata dai ragazzi di coach Bonaccorso, che sono riusciti ad esprimere una bella pallavolo, fluida e ordinata.

“È stata una vittoria importante soprattutto dal punto di vista morale - dice il capitano Fabio Mazzoli -. Nonostante non ci fosse la squadra al completo siamo riusciti ad imporci portando a casa 3 punti. Abbiamo mantenuto la concentrazione anche quando gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Adesso pensiamo a lavorare duramente durante la settimana per arrivare preparati alla prossima partita.”

Nota di merito per Luca Vicario, palleggiatore classe 2007 schierato dai biellesi. Al suo esordio in Serie D ha fatto la sua parte in maniera ottima ed è riuscito a far girare bene la squadra, aiutato dai compagni.

SPB Maxemy - Cuneo Volley 3-0

Parziali: 28-26; 25-18; 25-21.

Tabellino: Bottigella 9, Maio 8, Mazzoli 16, Pozzi 4, Rege 4, Vicario 3. Libero Ressia. NE: Castellani, Lovison, Ozarchevici, Pelle, Pelosini (L), Rolando, Sarasino.