Biella Rugby, prova d'orgoglio: Milano al tappeto

Milano v Biella Rugby 28-31 (15-24)

Marcatori: p.t. 8’ m. Haedo n.t. (0-5); 13’ c.p. Grillotti (3-5); 15’ m. Ramaboea tr. Susperregui (3-12), 19’ m. Ramaboea n.t. (3-17), 25’ m. Panigoni tr. Susperregui (3-24), 36’ m. Fumagalli n.t. (8-24), 40’ m. Rossi tr. Grillotti (15-24). s.t.: 4’ c.p. Grillotti (18-24); 6’ m. Delcarro tr. Grillotti (25-24); 13’ m. Ramaboea tr. Sciarretta (25-31); 19’ c.p. Grillotti (28-31)

Rugby Milano: Grillotti; Origgi (63’ Arena), Delcarro, Rossi (c.), Fumagalli; Lucchin, Krsul (63’ Raveggi); Antinori (58’ Baccanelli), Innocenti, Sbakchiero; Perego (63’ Baccanelli), Smidt; Paparone (31’ Sturiale), Caprotti (41’ Quattrini), Cetti. Non entrati: Ragusi, Baccanelli. All. Moreno

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Grosso (cap.) (68’ Tosetti), Travaglini; Susperregui (41’ Sciarretta), Della Ratta (16’ Martinetto); Haedo, Righi (63’ L. Loretti), Mafrouh (52’ Perez); G. Loretti, Panaro; Chaabane (63’ Zacchero), Coda Cap (41’ Vaglio Moien), Panigoni (52’ Vecchia) All. Benettin

Arb. Franco Matteo (Pn) AA1 Sgura AA2 Di Fruscia

Cartellini: al 23’ giallo a Paparone (Rugby Milano); 40’ giallo a Mafrouh (Biella Rugby), al 77’ giallo a G. Loretti (Biella Rugby), 79’ giallo a Lucchin (Rugby Milano) Calciatori: Grillotti (Rugby Milano) 5/6; Susperregui (Biella Rugby) 2/4; Sciarretta (Biella Rugby) 1/1

Note: Pomeriggio soleggiato con circa 21°. Campo in ottime condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Milano 1, Biella Rugby 5 Player of the Match: Godfrey Ramaboea (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 5: Rugby Milano - Biella Rugby 28-31; Pro Recco – I Centurioni 14-37; Rugby Noceto - Parabiago 6-22; VII Rugby Torino – Cus Milano 33-23; Amatori Alghero – Cus Genova 41-12.

Classifica. Rugby Parabiago punti 22; I Centurioni 18; Rugby Parma e Noceto 17; Cus Milano e TKgroup VII Torino 12; Amatori Alghero 10; Biella Rugby 7; Rugby Milano 6; Cus Genova e Pro Recco 0.

Le risposte si scrivono sul campo e Biella ha reagito con orgoglio alla punizione inflitta in settimana dal Giudice Sportivo vincendo sul campo di Rugby Milano e cogliendo il bonus mete. Un match tutt’altro che facile. Combattuto fino all’ultimo minuto. Biella esplosiva nel primo tempo. Mischia sui cinque metri di Rugby Milano dove i gialloverdi prevalgono alla grande e spingono fino alla linea, il tocco, all’ 8’, è di Haedo.

Susperregui manca la trasformazione. Milano ha la possibilità di piazzare al 13’, Biella costruisce gioco al 15’ risponde con la prima delle strabilianti azioni di Godfrey Ramaboea: altra mischia nei ventidue milanesi, buona ripartenza dei trequarti biellesi che innescano la miccia e il sudafricano conclude in prima fase. Susperregui trasforma. Allo scadere del primo quarto la seconda bomba di Ramaboea che parte dalla metà campo.

Nessuna trasformazione. Al 25’ arriva il bonus offensivo per mano di Panigoni: touche ai cinque metri, maul avanzante e marcatura da manuale. Meta trasformata e punteggio che sale a quota 24. Tre soli punti per Milano che recupera però sul finale di tempo segnando due mete e una trasformazione. Parziale di 15-24. I padroni di casa alzano i giri e segnano due mete nei primi dieci minuti. Ne trasformano una sola. Superano Biella di un punto, ma i gialloverdi non perdono di vista il loro obiettivo: vogliono vincere. Ramaboea risolve al 53’ finalizzando un’azione corale dei trequarti, il giovane Sciarretta trasforma.

Anche Milano vende cara la pelle e ci prova fino all’ultimo minuto. Biella difende bene. I padroni di casa incassano solo tre punti dalla piazzola. A loro il bonus difensivo. Il finale incorona Biella che vince 31-28. Player of the match: Godfrey Ramaboea. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “I ragazzi sono partiti benissimo. Mischia super dominante e trequarti bravi a finalizzare il lavoro fatto dagli avanti. Negli ultimi minuti del primo tempo abbiamo un po’ abbassato la testa e Milano è stato bravo ad approfittarne. Secondo tempo molto combattuto, ma noi siamo riusciti a far valere il nostro gioco e a fare un’altra meta oltre che a portare a casa la partita. Ottima prestazione della mischia che, soprattutto nel primo tempo ha dominato Milano e aiutato i trequarti a fare danni alla difesa avversaria. Siamo stati bravi a tener duro, i ragazzi volevano la vittoria e l’hanno ottenuta. Sono molto contento del gioco che ho visto oggi. Godfrey è un mostro: implacabile. Placcava tutti. Complimenti anche al capitano Daniele Grosso che ad ogni partita si sacrifica per tutti, ci mette la testa e il cuore ad assoluto beneficio del gruppo”.