Teatrandhalloween 12, arriva lo spettacolo da paura di Ars Teatrando

Nella notte di Ognissanti, lunedì 31 ottobre, nella sede di Teatrando in via Ogliaro 5 a Biella, dopo due anni di sospensione causa pandemia, ritorna lo spettacolo dedicato alla paura e alle ambientazioni horror. “…a volte è meglio essere già morti”, è il sottotitolo di questo “TeatrandHalloween 12”, che presenterà scene e percorsi tutti nuovi.

I Teatrandi, particolarmente consapevoli, per esperienza diretta, predisposizione naturale, turbe mentali, natura semi-demoniaca, di tutto ciò che si aggira in quel nonluogo che si attraversa passando dalla vita alla morte, sembrano essere piuttosto convinti del fatto che, come sottolinea il sottotitolo di questa edizione, la morte può essere più intrigante di tante non-vite. È una provocazione, ovviamente, il gioco di una notte speciale in cui tutto si sovverte, il buonsenso svanisce e anche le più elementari regole della cortesia e della civiltà s’infrangono per il puro gusto di farlo. Lo spettacolo non è adatti ai bambini, i quali sono ammessi (a partire dagli 11 anni di età), nella consapevolezza, da parte dei rispettivi genitori, che le scene traggono ispirazione della filmografia e della letteratura horror e che le situazioni giocano quindi con la paura, l’orrore e il raccapriccio, muovendosi tra il grottesco, il drammatico e l’ironia. L’ingresso a gruppi sarà consentito ogni 15 minuti dalle 19.00 alle 00.30