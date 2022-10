Taglia l'erba, una pietra schizza via e colpisce in pieno l'auto: scoppia la lite (foto di repertorio)

Taglia l'erba col decespugliatore, una pietra schizza via e colpisce in pieno un'auto. Da lì nasce una discussione tra due uomini di 57 e 22 anni. È successo ieri, 29 ottobre, a Sostegno: sul posto i Carabinieri per riportare alla calma l'alterco. Alla fine, le persone coinvolte si sono scambiati i rispettivi dati.