Dolore nel Biellese, è morto Luigi Torta: apprezzato commerciante col sorriso in volto

Lutto a Valdengo per la morte di Luigi Torta, mancato ieri all'affetto dei suoi cari all'età di 75 anni.

Originario di Cuneo, si trasferisce con la famiglia, in tenera età, nel Biellese dove, raggiunta l'età adulta, mette in piede la sua piccola azienda. Per anni, infatti, ha venduto macchine di giardinaggio ed è stato anche meccanico apprezzato di trattori da cascina.

A detta degli amici e dei familiari, una persona solare e buona, sempre col sorriso stampato in volto. A piangerne la scomparsa i figli Gian Luca e Monica, con il compagno Roberto, assieme al nipote Cristian e la fidanzata Nicole e alla consuocera Giuliana. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Mosca, avranno luogo in forma privata. La salma sarà poi cremata.