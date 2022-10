La casa di Halloween con oltre 100 decorazioni tra zucche e fantasmi create con estro e anche materiale di riciclo FOTO

Halloween è alle porte: perché allora non realizzare un luogo dove dare libero sfogo alla fantasia e far sì che le famiglie possano riunirsi per festeggiarlo, tra decorazioni e luminarie a tema? È l'idea venuta in mente a Fiorella Cernusco, educatrice scolastica di 28 anni, residente a Tollegno, che ha pensato bene di trasformare la propria abitazione in una fantasiosa e divertente casa degli orrori, con tanto di fantasmi, zucche e cimitero in giardino.

Una buona parte delle opere sono realizzate personalmente, con tanta buona volontà, estro, fantasia ed anche materiali di scarto, o riciclati. “Ho sempre amato Halloween ma non ho mai trovato a Biella un luogo dove poterlo festeggiare con gli amici- racconta - Così, due anni fa, ho pensato: perché non ricrearlo a casa mia, nel mio paese? E da quel giorno, passo dopo passo, sono arrivata a riunire più di un centinaio di addobbi. Ma non voglio fermarmi qui, ho in mente altre attrazioni per i prossimi anni”.

Protagoniste, su tutto, le simpatiche zucche, sparse qua e là, in tutta casa, all'esterno e in giardino. Di grosse, medie e piccole dimensioni: allegri, sorridenti, parlanti, illuminate con candele e altre soluzioni fai da te. Ma non solo: campanelli meccanici con occhi fluorescenti, fantasmini affissi sugli alberi, streghe con tanto di scopa, cippi e tombe semi aperte. E ancora: luci (“al led o a energia solare, a basso consumo”) e canti di Halloween, ragnatele con tanto di ragni giganti, lenzuola per ricreare spiriti sul balcone, maschere alle finestre, lanterne e molto altro. Ogni componente, ogni creazione ricreata con materiale scartato e riadoperato come può essere il cartone, assieme a legno, polistirolo, stoffa usurata. Perfino i fiori gettati per terra e rimpiantati nel proprio giardino. Una cura dei dettagli davvero sorprendente. Il tutto messo in piedi per condividerlo con altri appassionati.

“So che Halloween non un appuntamento molto sentito a Biella – confida - ma volevo dar vita ad un luogo dove le famiglie, i bambini, possano condividere questa passione. Non solo: chi vuole può venire a visitarla, scattare delle foto, fare due chiacchere e soprattutto festeggiare il classico dolcetto o scherzetto la sera di Halloween. Fino al 5 novembre resterà tutto allestito, quindi per chi vuole il mio indirizzo è in via Capitan G. Craveia 27. Lungo la strada saranno affissi anche alcuni cartelli indicativi”.

Ma nel frattempo, ben prima della nostra visita, la voce si è già diffusa in paese, con l'arrivo di molti visitatori. “Da quasi due settimane ho montato le decorazioni, prestando attenzione al meteo, e già molte famiglie sono venute a trovarmi con i loro bambini. Poi so di altre persone, giunte in mia assenza e accolte dai miei familiari. Sono contenta e piacevolmente sorpresa: l'obiettivo è proprio quello di regalare sorrisi a tutti quei bambini che adorano Halloween. Come la sottoscritta”.