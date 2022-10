Fantasmi e maschere a Pray, è tutto pronto per la Festa di Halloween

Anche quest’anno torna la festa di Halloween della Pro Loco di Pray. Appuntamento al Polivalente, a partire dalle 20 di lunedì 31 ottobre, con l'allegra camera ardente, un lungo percorso infestato da mostri e creature spaventose.

Il percorso, adatto a grandi e piccini, durerà 20 minuti e si parteciperà in gruppi da 20 persone: l’ingresso è gratuito ma per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione al 333.7275784. La serata però non finisce qui: dalle 19, sarà infatti possibile cenare al Polivalente e passare la serata mascherati e in compagnia con prenotazione consigliata.