Dalla Sardegna a Biella, una pietra di memoria per Nuraghe Chervu

Abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione l'iniziativa del Circolo culturale sardo "Su Nuraghe" di Biella, relativo alla realizzazione dell'opera denominata “Nuraghe Chervu”, in onore della Brigata “Sassari” e rappresentante un nuraghe con le pietre dei Comuni di tutte le regioni d’Italia che hanno avuto perdite nella Prima guerra mondiale.

Un'iniziativa - prosegue il Sindaco Tomaso Antonio Locci - accreditata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rientrante nel Programma Ufficiale delle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale, promossa dalle Prefetture di Biella, accolta da quella di Cagliari. Ringrazio tutta l'amministrazione e gli uffici ed in particolare i Consiglieri Ignazio Tidu e Gianfranco Vacca e i dipendenti Virgilio Puddu e Maurizio Atzori per il pronto impegno dimostrato nel realizzare la partecipazione a questa importante iniziativa dell'intera comunità che rappresento, in onore della Brigata Sassari e dei 124 Eroi monserratini.

Un plauso e un saluto al Circolo "Su Nuraghe", nella speranza di poterlo presto ospitare nella nostra città.