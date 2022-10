50 maschere mostruose a Campiglia Cervo per la festa di Halloween (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Location più che azzeccata per la festa di Halloween, andata in scena oggi pomeriggio presso il circolo Valet di frazione Asmara, a Campiglia Cervo. Circa 50 le mostruose maschere presenti: in programma giochi di gruppo, caccia al tesoro, spettacolo di magia, dj set e l’immancabile dolcetto o scherzetto. Ovviamente merenda per tutti. L'evento è realizzato da Crescere in Valle Aps.