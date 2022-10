A Gaglianico parte il centro per le famiglie in viaggio

Il centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. prosegue la sperimentazione di attività itineranti presso i comuni del territorio.

Sabato 5 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Biblioteca del Municipio si terrà un evento per famiglie organizzato dal “Centro per le famiglie del Consorzio IRIS- il Patio”, in collaborazione con il Comune di Gaglianico, l'associazione “Genitori e Oltre” e l'Istituto Comprensivo di Gaglianico. Sono invitati i genitori con figli tra 6 e 10 anni frequentanti le scuole dei comuni afferenti all'Istituto Comprensivo di Gaglianico.

Durante la mattinata i bimbi saranno occupati in un laboratorio, mentre i genitori potranno confrontarsi, insieme alle educatrici del Centro per le famiglie, sul tema "regole e patti". Si prevedono altre tappe del centro famiglie sul territorio del consorzio IRIS. Per partecipare occorre iscriversi compilando il modulo entro il 31/10/2022 al seguente link https://forms.gle/GergERcPqGR3zyju5

L'evento si terrà presso la Biblioteca del Municipio di Gaglianico in via XX settembre, 14. Per informazioni contattare il 335.7920454 o scrivere a: patio@consorzioiris.net. L'evento è gratuito.