Vigliano, il consiglio comunale saluta tre dipendenti

Il consiglio comunale di Vigliano Biellese, in programma mercoledì 26 ottobre, si è aperto con il saluto a tre dipendenti comunali, da poco in pensione. Si tratta di: Elisa Ferrari, già in servizio presso il Settore economico-amministrativo; Vanda Cappa e Luisella Bertoncini, entrambe educatrici dell'asilo nido comunale.

«Un sentito ringraziamento ed un pensiero riconoscente va alle nostre dipendenti. Elisa Ferrari - spiega il sindaco - ha ricoperto plurime mansioni nel lungo periodo di servizio in Comune. Si è sempre distinta per precisione, senso di responsabilità e professionalità. Vanda Cappa e Luisella Bertoncini, presso l'asilo nido, si sono occupate di generazioni di piccoli viglianesi rimanendo nel cuore di tanti genitori di cui hanno saputo interpretare le esigenze. A tutte e tre le dipendenti, ora in pensione, auguriamo di trascorrere giorni sereni e di poter coltivare le proprie passioni.»