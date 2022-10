100 anni di Alpini, Tricolore sui balconi e musica per le strade: l'arrivo in Piazza Martiri FOTO e VIDEO

100 anni di Alpini, Tricolore sui balconi e musica per le strade: l'arrivo in Piazza Martiri (servizio di D. Finatti e foto redazione per newsbiella.it)

Biella in festa per i 100 anni della sezione ANA locale, tra Tricolori sui balconi e musica delle Fanfare nelle vie della città. Da poco meno di un'ora il corteo delle penne nere è giunta in piazza Martiri della Libertà, dove si sono schierati gruppi biellesi e sezioni delle regioni vicine. Palpabile l'entusiasmo dei presenti. Al momento sono in corso gli interventi delle autorità cittadine, provinciali, regionali e nazionali.

Di seguito le foto e la diretta dell'arrivo degli Alpini, realizzate dal nostro Davide Finatti.