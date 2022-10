Momento di grande commozione poco fa, in piazza Martiri della Libertà, per la cerimonia dell'ammainabandiera che ha concluso la mattinata di festeggiamenti per il primo secolo di vita per la sezione ANA di Biella. Al rompete le righe, sono seguite foto di gruppo e lancio di palloncini verso il cielo. Ora, le penne nere si ritroveranno al Palasport di via Pajetta per il Pranzo del Centenario.