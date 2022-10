100 anni degli Alpini, Cirio annuncia: “Regione al fianco di Biella per l'Adunata 2024” (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

“Biella merita l'Adunata 2024, la Regione sarà al suo fianco”. A parlare il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio nella mattinata di oggi, 30 ottobre, nel corso degli interventi in scaletta, volti a onorare il centenario della sezione ANA di Biella.

Dal palco di Piazza Martiri della Libertà, il governatore si è rivolto alle nuove generazioni, dopo aver lodato le qualità e il ruolo svolto delle penne nere nella società italiana. “Proprio ai giovani vanno trasmessi questi valori. Oltre ai diritti, c'è anche il senso del dovere – sottolinea – Per questo occorre rimettere il servizio militare per meglio crescere in questa società. Il giusto sta dove si trova la divisa, lo Stato, la bandiera. Ma dobbiamo essere più presenti nelle nostre scuole. Si studia troppo poco cosa è stato il sacrificio di tutti gli uomini che sono partiti per la guerra e non sono mai più tornati. Occorre onorarne la memoria e battersi per i valori di libertà”. E, rivolgendosi ai deputati Andrea Delmastro e Roberto Pella, rappresentanti nella nuova maggioranza in Parlamento, ha chiesto “un impegno in tal senso”.

Parole ricche di commozione per il neoministro Gilberto Pichetto che, dopo aver ricordato lo storico presidente Edoardo Gaja (scomparso un anno fa) ha condiviso il proprio motivo d'orgoglio per gli Alpini “a cui tutti siamo legati come cittadini e come figlio di questa terra, oggi giunto in città a rappresentare il nuovo esecutivo”. E ha aggiunto: “Nei momenti di difficoltà mai è venuta meno la solidarietà, la fratellanza degli Alpini. Un'associazione mossa da grandi ideali, con un grande spirito di appartenenza. Una risorsa preziosa per il sistema italiano”.

Poi, si sono alternati i discorsi del presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, del sindaco di Biella Claudio Corradino, del viceprefetto Michele Basilicata e del generale Nicola Piasente, volti a sottolineare l'esempio e l'imprescindibile funzione degli Alpini. Senza dimenticare il messaggio inviato dal nuovo ministro della Difesa Guido Crosetto.

Sguardo al futuro con un occhio al passato: questo il fulcro del pensiero di Marco Fulcheri, presidente dell'ANA Biella. “Il senso del dovere e il valore della memoria sono incarnati, da sempre, dagli Alpini. Abbiamo i numeri per far sentire la nostra voce. La nostra storia deve essere il punto di partenza per costruire ciò che verrà. Il passato non torna ma non va dimenticato. Oggi il dovere di ognuno è pensare al futuro, essere presenti e trasmettere i nostri valori ai ragazzi di oggi”.

Concorde anche il presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero: “Pensiamo ai nostri Caduti che, sacrificando la propria vita, ci hanno indicato la strada da percorrere, da proseguire ancora oggi. L'obiettivo? Guardare ai giovani affinchè rimangano intatti i nostri valori, che non vogliamo lasciare perdere. Senza valori non c'è identità, senza identità non c'è un popolo”.