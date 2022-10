Rugby, Biella in trasferta sul campo di Rugby Milano

Ultimo impegno prima del turno di riposo, fissato alla sesta giornata, per Biella Rugby che si prepara ad affrontare in trasferta Rugby Milano.

Un momento complesso quello che sta affrontando Biella Rugby, appaiato ai prossimi avversari come numero di vittorie ottenute sul campo quest’anno, che ieri, giocedì 27 ottobre, è venuto a conoscenza di una delibera del Giudice Sportivo che ha annullato il successo ottenuto contro Amatori Alghero domenica.

Partita persa a tavolino a causa di un errore di compilazione del foglio gara. In pratica ai gialloverdi viene contestato l’inserimento di un giocatore minore senza l’autorizzazione prevista dal regolamento. Documento che però era già stato inviato durante la stagione scorsa (durante la quale aveva giocato in Serie A) e nessuna disposizione della Fir ne richiede la ripetizione per l’anno successivo.

Motivo per cui Biella Rugby sta preparando un ricorso. “Ci hanno comunicato che per una decisione del Giudice Sportivo abbiamo di fatto perso a tavolino la gara con Alghero, però in campo abbiamo vinto noi”, commenta coach Alberto Benettin, “e questo è quello che conta per i ragazzi. Non guardiamo alla classifica, ma al nostro prossimo obiettivo che nello specifico ha un nome: Rugby Milano. Una gran bella squadra, difficile da affrontare sul loro terreno. I ragazzi si stanno allenando con determinazione, li vedo molto concentrati e desiderosi di presentarsi alla sfida che ci attende con l’obiettivo di vincere. Siamo un bel gruppo, coeso e forte. Abbiamo avuto modo di testare le nostre capacità, sul campo abbiamo vinto e meritato il risultato, adesso lo spirito è più leggero”.

Questo il programma della V giornata di Serie A di domenica 30 ottobre, con kick off alle 15:30. Asd Rugby Milano - Biella Rugby; Pro Recco – I Centurioni; Rugby Noceto – Parabiago; VII Rugby Torino – Cus Milano; Amatori Alghero – Cus Genova. Riposa: Rugby Parma.