A Sandigliano la Messa del Podista, grande partecipazione e una preghiera a chi non c'è più FOTO

Non di sole gare vive il runner biellese. In alcuni momenti, è tempo di raccogliersi in preghiera e ricordare chi è mancato nel corso dell'anno. Ed è ciò che avviene da molti anni nella chiesa parrocchiale di Sandigliano, dove ieri sera ha avuto luogo la Messa del Podista: oltre 100 gli sportivi che si sono dati appuntamento alla funzione eucaristica officiata da don Mario Parmigiani.

Grande raccoglimento, profonda spiritualità e pensieri rivolti a tutti coloro che hanno lasciato questa vita terrena. Al termine della celebrazione, un rinfresco conviviale ha raccolto attorno a sé i diversi partecipanti, con la promessa di rivedersi al prossimo evento podistico in programma.