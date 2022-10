Sui social foto dell'assessore Chiorino a testa in giù, FdI Biella: “Ferma condanna al vile atto messo in atto”

A seguito dell’aumento delle tariffe delle mense negli atenei alcuni giovani hanno protestato contro l’assessore Regionale all’Istruzione e al Lavoro di Fratelli d'Italia Elena Chiorino, pubblicando sui social una foto della stessa capovolta concludendo il testo con la frase: «Fascisti e reazionari appesi: è così che impariamo a vivere nel mondo reale». Così il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini: “Esprimo la mia ferma condanna al vile atto messo in atto. Tutta la mia solidarietà e vicinanza va al nostro assessore che invito a non farsi intimorire e a proseguire nel proficuo lavoro sin qui svolto. Dalla sinistra mi aspetto una netta presa di distanza da questi ignobili comportamenti. Da padre consiglio a questi ragazzi di impiegare tutte le loro energie nella scuola, mettendo il massimo impegno e voglia di fare bene, di apprendere per migliorarsi, di essere tenaci per raggiungere i migliori traguardi e vincere la partita. Questa vigliacca modalità di protesta dal sapore tardo sessantottino oggi non ha più senso”.