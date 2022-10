Addobbi di Natale, smalti e cuerda seca a Ronco Biellese

Due serate dedicate alla realizzazione degli addobbi natalizi in terracotta, per la casa e l'albero di Natale, sperimentando diverse tecniche di manipolazione e decorazione dell'argilla, guidati da Cinzia Petraroli e Valeria Tonella. Dall'impiego di terre differenti, all'utilizzo di strumenti divertenti e versatili, fino ad arrivare alla decorazione finale con smalti e cristalline colorate.

L’evento è rivolto a tutti, principianti e non. “Permetterà non solo di sperimentare la manipolazione e la decorazione dell’argilla, ma anche di comprendere il procedimento che permette di realizzare il prodotto finito. Durante la prima serata, infatti, si creano gli oggetti con terre e tecniche diverse. Con i giusti tempi per l’essicazione e la cottura si arriva alla seconda serata, durante la quale si rifiniscono gli oggetti e si decorano con smalti e cristalline preparandoli per la cottura finale” ci spiega Cinzia Petraroli.

Gli appuntamenti sono di venerdì alle ore 21, il 4 e l’11 novembre, mentre “a fine mese sarà possibile ritirare gli oggetti finiti, quindi in tempo per i pensierini natalizi” aggiunge ancora Cinzia. Per informazioni e iscrizioni contattare Cinzia Petraroli 3407090186 (anche WhatsApp). L’iniziativa si svolge a Ronco presso La Scuola delle Terrecotte, in Via Roma 20.