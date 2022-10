Imprese in Piemonte: stabile il bilancio tra iscrizioni e cessazioni tra luglio-settembre

In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio, emerge come nel periodo luglio-settembre 2022 il tessuto imprenditoriale regionale mostri ancora una sostanziale stabilità, frutto di andamenti differenziati segnati a livello settoriale e provinciale.

Le nuove realtà imprenditoriali in Piemonte nel III trimestre 2022 ammontano a 4.360 unità a fronte di 3.733 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo appare quindi positivo per sole 552 unità.

Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine settembre 2022 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta così a 428.234 unità, confermando il Piemonte in 7a posizione tra le regioni italiane, con il 7,1% delle imprese nazionali.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del +0,15%, più basso rispetto a quanto registrato nel III trimestre del 2021 (+0,33%) e debolmente inferiore al risultato medio nazionale del trimestre in esame (+0,22%). A conferma di un trend ormai consolidato il bilancio del tessuto imprenditoriale appare positivo per le sole imprese costituite in forma di società di capitale, che hanno registrato nel III trimestre 2022 un tasso di crescita del +0,71%. Risultano sostanzialmente stabili le ditte individuali (+0,04%) e le altre forme (+0,07%), mentre appaiono in flessione le società di persone (-0,10%) che incidono per oltre un quinto sul tessuto imprenditoriale regionale.

Valutando i tassi annuali di variazione percentuale dello stock delle imprese registrate per settori di attività economica, si osservano nel periodo luglio-settembre 2022 andamenti differenziati. Le costruzioni continuano a crescere anche in questo trimestre (+0,48%), seguite dagli altri servizi (+0,41%). La tenuta del settore turistico è accompagnata da un saldo attivo delle imprese che operano nelle “attività di alloggio e ristorazione” che si concretizza in un tasso di crescita del +0,28%. L’industria in senso stretto segna un +0,10%, mentre appaiono in flessione sia le aziende del settore del commercio (-0,11%), sia quelle appartenenti al comparto agricolo (-0,24%).