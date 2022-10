Lo credono disperso nei boschi e scatta l'allarme. Ma era al ristorante

Allarme al confine tra Biellese e Torinese per un uomo scomparso. Alla fine, è stato ritrovato in serata dalle forze dell'ordine: stando alle ricostruzioni del caso, un uomo residente nel Canavese si era portato nei boschi di Andrate per raccogliere castagne.

Tuttavia, una volta fatto buio, non era ancora rientrato a casa. I familiari, preoccupati, hanno lanciato l'allarme e, in breve tempo, le ricerche si sono attivate con l'intervento congiunto di Carabinieri e Soccorso Alpino. Dopo qualche ora, il presunto disperso è stato ritrovato, seduto e tranquillo in un ristorante di Donato. Stava bene ma non si sarebbe accorto delle telefonate giunte sul cellulare.