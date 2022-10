Lite tra vicini a Borriana, arrivano i Carabinieri

È stato necessario l'intervento dei Carabinieri per calmare gli animi piuttosto accesi tra due residenti di Borriana. È successo ieri, 28 ottobre: all'arrivo dei militari, entrambe le parti coinvolte sono state informate delle rispettive facoltà di legge. Inoltre, il personale sanitario del 118 ha dovuto trasportare in ospedale una donna di 73 anni (visibilmente agitata per la situazione) per alcuni accertamenti.