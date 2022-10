Candelo in lutto, è morto il mugnaio Ottorino Crivellaro

Dolore a Candelo per la morte di Ottorino Crivellaro, mancato ieri all'età di 85 anni. Era molto conosciuto in paese per la sua professione: per anni, infatti, è stato valido e apprezzato mugnaio, specialmente per le sue qualità umane. Per sua volontà, l'ultimo saluto, affidato alle Onoranze Funebri Caldera, avrà luogo in forma civile a Candelo alle 11 di lunedì 31 ottobre presso il piazzale del cimitero.