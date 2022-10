Apre la portiera e un'auto a gran velocità la trancia di netto: grosso spavento per un uomo alla guida (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

A bordo del suo veicolo in sosta, apre la portiera per scendere. Ma in quello stesso istante, sfreccia un'auto a folle velocità che gliela trancia di netto. Attimi di puro spavento per un uomo alla guida che, per una manciata di centimetri, ha rischiato conseguenze ben più gravi.

È successo intorno alle 19 di oggi, 29 ottobre, a Gaglianico. Ad assistere a quanto accaduto alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato e lanciato l'allarme. Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, confermate da alcuni testimoni, sembra che l'auto responsabile si sia allontanata velocemente dal luogo del sinistro verso il vicino comune di Sandigliano.

Sul posto, il personale sanitario del 118 per la prima assistenza all'uomo alla guida e i Carabinieri che, al momento, stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.