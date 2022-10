Per Halloween doppio appuntamento alla scoperta dei misteri di Biella

L'Associazione Culturale White RabbitEvent ha ideato per sabato 29 e lunedì 31 ottobre dalle 21 alle 23 un tour con fiaccola per Halloween alla scoperta dei misteri di Biella.

Ecco cosa scrivono gli organizzatori: "Viaggeremo in una Biella sconosciuta ai più nelle notti più magiche dell’anno per scoprire la vera origine oscura di Halloween. Partiremo dalla Piazza Cisterna a Biella Piazzo dove un tempo si trovava il fulcro del potere medievale e andremo alla scoperta dei luoghi dove il passaggio dei secoli ha tessuto storie e leggende di spiriti e maledizioni. Viaggeremo nella Biella Noir tra case infestate e cimiteri dimenticati presenti nelle piazze della città parlando di personaggi maledetti, delle ossessioni dell’uomo medievale, di streghe condannate ed esorcismi. I demoni, le creature fantastiche, lo spiritismo, il contatto con le popolazioni celto-liguri, la processione delle anime saranno le tematiche del primo Mystery Tour biellese con fiaccola .Visiteremo la Biella antica, circondata un tempo da mura e palazzi sontuosi e riscopriremo le antiche leggende che riguardano misteriose processioni notturne che alimentano le paure nella notte di Halloween. Si tratta di un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia di Biella, in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi”.

Per info: https://whiterabbitevent.it/