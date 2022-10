Maschere e costumi da brividi, la passeggiata di Halloween a Cossato è da paura FOTO

Maschere terrificanti, costumi da brivido e tanto divertimento. È stato un autentico successo Aspettando Halloween, l'appuntamento rivolto a tutte le famiglie e ai giovani di Cossato: fantasmi, streghe, diavoli e molti altri costumi hanno strappato un sorriso ai presenti. Oltre al trucca bimbi per i più piccoli e il tour di dolcetto e scherzetto, in tanti hanno preso parte alla passeggiata da paura per le vie del centro, andata in scena nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre.