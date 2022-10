Incontri di musicoterapia via internet con Pink Positive e Fondo Edo Tempia

Parte da Biella ma raggiunge tutta Italia la nuova proposta di musicoterapia del Fondo Edo Tempia, grazie al sostegno non condizionante di Daiichi Sankyo, all’interno del progetto Pink Positive (www.pinkpositive.it). L’iniziativa aprirà le porte virtuali di questa disciplina offrendo un ciclo di incontri gratuiti faccia a faccia con un musicoterapeuta professionista, da svolgersi in video-conferenza attraverso internet. L’obiettivo è di far sperimentare il benessere che questa disciplina, che normalmente si svolge in presenza, può generare, perseguendo la strada di Pink Positive. L’iniziativa nata nel 2018 con la pubblicazione di un libro digitale in cui sono affrontati diversi temi di interesse per le persone affette da tumore, in particolare le donne, con lo scopo di informare e dare un messaggio di speranza e benessere. La Fondazione Tempia grazie a Francesca Crivelli, coordinatrice del master di musicoterapia che si svolge periodicamente tra Biella e Genova, ha contribuito sviluppando un articolo sul tema.

Con il sostegno di Pink Positive sono stati lanciati in rete (https://www.pinkpositive.it/musicoterapia/) i podcast in cui medici ed esperti approfondiscono la conoscenza della disciplina. Dopo la puntata con il musicoterapeuta Guido Antoniotti e l’oncologo Francesco Leone e quella guidata dal co-fondatore del master in musicoterapia Paolo Cerlati, un terzo episodio è in uscita nelle prossime settimane. Su Spotify, sul canale del Fondo Edo Tempia, e su Pink Positive (https://www.pinkpositive.it/playlist-musicali/) sono a disposizione le playlist selezionate da musicisti ed esperti, un’occasione per scoprire nuovi generi e nuovi ascolti e trovare benessere, secondo i propri interessi e i propri bisogni. Sono state lanciate a luglio in occasione della giornata speciale che il festival rock Reload ha dedicato a Biella al Fondo Edo Tempia e al progetto. Fu anche il giorno della conversazione su musica e cura con il fondatore e cantante dei Sick Tamburo Gian Maria Accusani, autore di “La fine della chemio”, brano che scrisse e dedicò a Elisabetta Imelio, co-fondatrice del gruppo, morta nel 2020 per un tumore al seno. La registrazione video di quell’appuntamento è disponibile sul canale YouTube del Fondo Edo Tempia.

Gli incontri di musicoterapia sono aperti a tutti e gratuiti. Per informazioni e appuntamento basta scrivere sulla casella di posta elettronica musicoterapia.online@fondazionetempia.org.