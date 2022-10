Nizza: dal 1° gennaio 2023 scatta la zona a traffico limitato per ragioni ambientali. Obbligatoria, per tutti, la vignette per circolare e sostare in centro

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 una parte della città di Nizza, circa il 4% del l’intero territorio comunale, ma estremamente soggetta a circolazione veicolare, ricadrà nella ZFE, la zona a traffico limitato per ragioni ambientali.

Dal prossimo anno non potranno più circolare i veicoli che sono contrassegnati, sulla base della vignette Crit’Air (ormai indispensabile per tutti, stranieri compresi), col numero 5, cioè che sono stati immatricolati antecedentemente al 31 dicembre 2000.Limitazioni pure per i mezzi pesanti (più di 3,5 t.), autobus e pullman a meno che non siano state concesse deroghe.

Questi veicoli, a Nizza, non saranno autorizzati a circolare all’interno di un perimetro che comprende la Promenade des Anglais (a partire da Avenue des Grenouillères fino a Avenue Max Gallo), il Quai des Etats Unis (a partire avenue Max Gallo fino a Rauba Capeu), il Quai Rauba Capeu (a partire dal Quai des Etats Unis fino a Rue de Foresta).

Pure l'ipercentro di Nizza sarà compreso nel divieto all’interno di un perimetro così contrassegnato: A sud: Promenade des Anglais; A nord: Voie Mathis esclusa; A est: Boulevard Carabacel e Avenue Désambrois esclusi; Ad Ovest: Boulevard Grosso escluso.

Non sono inclusi nel divieto moto, motorette e veicoli a tre ruote, i veicoli da collezione, i veicoli con il contrassegno per il trasporto di persone handicappate e i veicoli autorizzati in deroga. In ogni caso anche questi veicoli dovranno esporre la «vignette Crit’Air».

Dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a sanzione di 68 euro le vetture e a 138 i veicoli pesanti: In transito nelle zone ZFE non idonei; In sosta nella ZFE non idonei; Che circolano o sostano nella ZFE privi della vetrofania Crit’Air anche se idonei;

Le restrizioni a venire

Dal 1 ° gennaio 2023

Saranno interessati tutti i veicoli pesanti (oltre 3,5 t.), gli autobus e gli autocarri Crit’Air 4 e 5,Dal 1 ° gennaio 2024I veicoli pesanti Crit’Air 3 e i veicoli leggeri e le auto Crit’Air 4.

La vignette Crit’Air è obbligatoria per tutti i veicoli, compresi quelli stranieri. Per procurarsela e riceverla al proprio indirizzo (anche se estero) al costo di euro 3,70 (la vetrofania non ha scadenza e non va rinnovata) è sufficiente cliccare qui.

La vignette giungerà per posta entro pochi giorni e sarà anticipata subito da una mail con un’attestazione da stampare ed esporre in attesa che giunga l’originale.