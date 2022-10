Meteo, tempo stabile e caldo anomalo fino al 1° novembre

"Un campo di alta pressione di matrice nordafricana si estende sul bacino occidentale del Mediterraneo fino all’Europa centrale, garantendo da un lato tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione fino al 1° novembre, con condizioni favorevoli alla formazione di foschie e locali nebbie nottetempo ed al primo mattino sulle pianure centro-orientali, e mantenendo dall’altro l’attuale spiccata anomalia termica positiva che caratterizzerà ancora i prossimi giorni con temperature in pianura mediamente sui 22 °C e punte locali di 24-25 °C e quota dello zero termico su valori prettamente estivi, oltre i 3500 m. Solo dalla metà della prossima settimana al momento vi è la possibilità che questa fase si sblocchi, con un graduale rientro delle temperature nella norma del periodo e qualche pioggia che potrà interessare il nostro territorio".

Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito. E aggiunge: "Per quanto riguarda le anomalie di temperatura che hanno caratterizzato il tempo sulla nostra regione durante quest’ultimo mese si può dire fin da ora che, in considerazione delle previsioni per i prossimi giorni, ottobre 2022 in Piemonte è stato il più caldo mese di ottobre degli ultimi 65 anni, con un’anomalia termica positiva superiore a 3.5 °C rispetto alla norma del periodo di riferimento 1991-2020 e supera mediamente di 1 °C il 2° mese di ottobre più caldo della serie che risultò essere ottobre 2001".