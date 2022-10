Braccia aperte delle scuole Biellesi agli studenti Ucraini: oggi sono 160 nelle nostre scuole

L'emergenza Ucraina purtroppo continua, e il Biellese non si tira in dietro a dare aiuti come meglio può. In particolare, nelle scuole del territorio a oggi sono 160 i ragazzi accolti, dei quali 50 iscritti alle scuole dell'infanzia, elementare e medie, 8 alle scuole superiori e al CPIA 102. Dati abbastanza stabili, se si calcola che verso la fine della scuola, il 6 giugno, gli iscritti al primo ciclo erano 53, al secondo 6 e al CPIA 99, per un totale di 158. E a novembre partiranno le attività delle scuole individuate dall'Ufficio Scolastico Provinciale come capofila per aiutare questi ragazzi ad inserirsi nella nostra realtà.

Il CPIA interprovinciale Biella-Vercelli e l'istituto comprensivo di Occhieppo Inferiore sono quelle individuate per tutte le attività inerenti l'accoglienza degli studenti ucraini esuli. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede infatti un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana, che gli consenta di acquisire le competenze essenziali per comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, quale lingua veicolare per apprendere le discipline e riflettere sulla lingua stessa. È importante, pertanto, costruire un vero e proprio “Contesto facilitante”.

Il percorso strutturato di alfabetizzazione alla lingua italiana sarà attivato grazie all’intervento di Mediatori Linguistici e Culturali in affiancamento ai docenti curricolari.