Biella, la festa degli Alpini è iniziata: grande folla per I 100 anni della Sezione (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Grande entusiasmo in città per il primo degli appuntamenti in programma volti a festeggiare il centenario della sezione di Biella. Da poco meno di due ore si è concluso il corteo delle penne nere per le vie del centro, con tricolori esposti alle finestre e calorosi applausi durante il loro passaggio.

Dopo lo schieramento in Piazza Vittorio Veneto e gli onori dovuti al monumento dedicato ai Caduti, all'interno dei giardini Zumaglini, la sfilata ha percorso le vie principali del capoluogo, insieme alle autorità cittadine e alle diverse sezioni provenienti dalle regioni vicine. Poi la Santa Messa in Duomo, a cui seguirà un momento conviviale nei locali della sede dell'ANA Biella.