ATL, Seab e PNRR, a Palazzo Oropa si riuniscono le commissioni

Mercoledì 2 novembre, alle 18 nella sala Consiliare di Palazzo Oropa, sono convocate in forma congiunta la 2^ e 6^ Commissione del Consiglio Comunale di Biella per la trattazione del seguente ordine del giorno: “Approvazione progetto di fusione per unione tra le società consortili a responsabilità limitata Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli, e Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale della provincia di Novara”.

A seguire è convocata la sola 2^ Commissione Consiliare per la trattazione do questi punti all’ordine del giorno. Seab Spa: aumento di capitale, autorizzazione all'acquisto di quote societarie e conseguente autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione dell'atto di acquisto. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali dell' anno 2022: approvazione, integrazione e aggiornamento. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex. art 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo 267/2000 (Smi: decreto ingiuntivo 1248/2021 del Tribunale di Asti – atto di precetto 41433/2022). PNRR: bandi, scadenze e carenza personale.