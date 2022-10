40 anni del Fondo di Solidarietà Maria Bianco, a Cossato una targa consegnata dall'amministrazione

Nei giorni scorsi, nella sala consiliare di Villa Berlanghino di Cossato, prima che prendesse il via la seduta del consiglio comunale, il sindaco Enrico Moggio, affiancato dal presidente del consiglio comunale Mariano Zinno, in occasione dei 40 anni di attività del Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’, ha consegnato al suo presidente Franco Graziola una targa di benemerenza, sulla quale c’è scritto: ‘’L’Amministrazione Comunale di Cossato esprime gratitudine al Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’ per il costante impegno profuso a favore dei cittadini cossatesi e per il contributo apportato alla crescita sociale della nostra comunità”.

Nel suo intervento, il sindaco ha messo in risalto quanto sia stato importante il ruolo svolto, in campo sociale a favore di tantissime famiglie cossatesi, alle quali sono stati elargiti, ogni anno, dei sostanziosi contributi, permettendo loro di superare il grave momento di difficoltà e rimettersi in cammino con rinnovata energia, nonché l’impegno svolto dai suoi volontari, sempre con grande sensibilità ed anche con altrettanta discrezione.