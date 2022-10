14 assunzioni a Valdilana, il Comune: “Grazie alla fusione”

Sono 14 le figure assunte nel corso di questi primi tre anni di amministrazione a fronte del pensionamento e mobilità di alcuni dipendenti.

Nonostante due anni di pandemia che hanno visto il blocco dei concorsi e un rallentamento delle procedure, dal 2020 ad oggi, sono stati indette le prove per le selezioni di: 1. Istruttore amministrativo cat. C area demografici (mobilità volontaria) 2. Istruttore contabile cat. C area finanziaria, tributi e personale (tempo determinato) 3. Istruttore tecnico cat. C area lavori pubblici, urbanistica edilizia e patrimonio; 4. Istruttore direttivo amministrativo contabile categoria professionale “D” – area segreteria/affari generali/istruzione/attività culturali/sport/socio-assistenziali/asilo nido, area demografici e finanziaria, tributi e personale 5. Istruttore direttivo tecnico cat. “D” – area lavori pubblici, urbanistica, edilizia e patrimonio 6. Collaboratore esterno ufficio supporto al Sindaco 7. Istruttore tecnico cat. D area lavori pubblici 8. Istruttore direttivo amministrativo cat. D area segreteria, affari generali, Istruzione/Attività Culturali/Sport/Socio-Assistenziale/Asili Nido. 9. n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato - cat. c - di cui n. 1 per area demografici e n. 1 per area segreteria / affari generali / istruzione / attivita' culturali / sport / asilo nido 10. 1 posto di istruttore direttivo contabile categoria "d" - area finanziaria tributi personale 11. 3 posti di agente di polizia municipale categoria professionale “c” con assegnazione iniziale all’area polizia municipale “Durante l’anno 2023 si provvederà all’indizione di ulteriori procedure (mobilità, scorrimento graduatorie e concorsi) per la sostituzione dei pensionamenti di altri 4 dipendenti e contestualmente si indirà nuovo concorso per reperire n.2 cat. C per l’ufficio tecnico e n. 1 cantoniere, completando così la dotazione professionale dell’ente e finalmente operare a pieno regime.

“Tutti i concorsi/mobilità sopra menzionati hanno visto le relative assunzioni negli uffici di destinazione garantendo a Valdilana un profondo rinnovamento, derivante dalle favorevoli normative previste per i comuni nati da fusione – spiegano dal Comune in una nota stampa - Ciò non sarebbe stato possibile con l’entità comunali separate e avrebbe ridotto di fatto la possibilità di erogare alcuni servizi. L’amministrazione sin dal primo giorno di insediamento ha sempre creduto che la crescita di Valdilana sia attuabile soprattutto attraverso una valorizzazione del capitale umano e ad una ottimizzazione dell’organizzazione degli uffici. Nei prossimi anni si comprenderà quanto questo lavoro, impegnativo e complesso, sia stato prezioso e di prospettiva. In ultimo, al personale che ha raggiunto il meritato pensionamento nel corso di questi anni, il ringraziamento del lavoro svolto e un in bocca al lupo per la nuova vita”.