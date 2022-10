Viabilità a Biella: novità in arrivo a San Paolo. Maggioranza e opposizione al lavoro insieme

Nei giorni scorsi l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola aveva effettuato alcuni sopralluoghi nella zona del quartiere San Paolo, per cercare di ridurre l'alto numero di sinistri che si verificano in zona. L'ultimo nella giornata di ieri assieme ai tecnici. Tra gli incroci al centro dell'attenzione c'è anche quello tra via Piave e via Trento.

"E' una zona dove ci sono doversi sinistri e vogliamo capire come fare per cambiare qualcosa - spiega l'assessore e Vicesindaco Giacomo Moscarola - , se mettere una rotonda, cambiare sensi di marcia. Le soluzioni possibili sono tante, dobbiamo capire qualche è la più adatta".

La notizia dei sopralluoghi dell'assessore è emersa nel consiglio comunale di martedì 25 ottobre. E proprio in quell'occasione la minoranza, il Pd in particolare nel consigliere Paolo Rizzo, hanno chiesto di poter partecipare per valutare il da farsi. "Siamo collaboratovi - conclude Moscarola - , ben venga se lavoriamo con l'opposizione per vedere come modificare la viabilità in quel punto della città".

Prossimi sopralluoghi saranno già effettuati nelle prossime settimane.