Pd Biella, "Progettualità e finanziamenti per il DUC che fine hanno fatto?"

La Regione Piemonte ha pubblicato un bando, scaduto a inizio ottobre, che prevedeva stanziamenti fino a 250.000 euro, con un co-finanziamento dell'ente candidato, per progetti strategici proposti dai DUC piemontesi. Il gruppo del Pd in comune a Biella ha presentato a questo proposito un'interrogazione rivolta all'assessore al Commercio.

"Poiché, nelle intenzioni dell'Assessore Greggio, questo bando avrebbe dovuto costituire una parte importante a livello finanziario per la realizzazione del progetto Biella Green Deal, presentato a gennaio 2021 e non ancora partito - scrive il Gruppo Consigliare PD che ha fatto un'interrogazione a questo proposito - ora che finalmente il bando è arrivato, ci aspettiamo che il Comune abbia fatto domanda per ottenere i fondi necessari a far partire il progetto".