Lauretana a Golosaria Milano 2022: la manifestazione che valorizza il “buon gusto” italiano

Anche quest’anno per Lauretana è tempo di Golosaria, la celebre manifestazione, che premia le eccellenze italiane del Food & Wine. La XVII edizione del tradizionale appuntamento enogastronomico, ideato da Paolo Massobrio e Marco Gatti, avrà luogo nei giorni 5-6-7 novembre presso l’Allianz MiCo - Fieramilanocity (Gate 3).

Acqua Lauretana si conferma main sponsor di questa importante manifestazione del “buon gusto” italiano e avrà a sua disposizione uno stand dedicato alle sue eccellenze, che verranno presentate a tutti i professionisti di settore, sia chi è già cliente, sia chi vuole avvicinarsi per la prima volta al benessere di Lauretana.

Protagonista assoluta sarà l’esclusiva bottiglia in vetro Pininfarina, firmata dal noto designer italiano, una raffinata sintesi qualitativa tra forma e contenuto, impreziosita dalla particolare etichetta argentea su cui è raffigurata la silhouette delle montagne. Ma non solo: l’acqua più leggera d’Europa salirà sul palco per premiare i migliori ristoratori segnalati nell’edizione 2022 della prestigiosa Guida Gatti-Massobrio.

Dichiara il presidente di Lauretana Giovanni Vietti: “Siamo orgogliosi di premiare anche in questa edizione l’eccellenza italiana. Da sempre ci sentiamo vicini ai ristoratori italiani che ogni giorno si impegnano per garantire un servizio di alto livello ai loro clienti e siamo onorati che molti di loro abbiano scelto la purezza e la leggerezza di acqua Lauretana per accompagnare le loro proposte esclusive”.