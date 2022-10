Dolcetto o scherzetto?

Se avete scelto dolcetto, troverete qui una ricetta facile e veloce per la notte più spaventosa dell’anno. Mele caramellate!!

Le mele stregate caramellate sono un dolce tipico americano, Candy Apple, preparato soprattutto in occasione della festa di halloween.Si tratta di semplici mele, rivestite con del caramello tinto di rosso. L'effetto lucido del caramello ricorda anche un po' la famosa mela stregata di Biancaneve.

Per fare queste operazioni occorre fare molta attenzione, poichè le temperature che raggiunge il caramello, durante la sua preparazione sono molto elevate. Per un'ottima riuscita del caramello occorre utilizzare un termometro per verificare le temperature. La procedura è molto semplice. Incominciamo preparando le mele.

Laviamo e asciughiamo bene 4 mele rosse tipo Crimson Crisp. Infilziamo le mele con degli stecchini lunghi (quelli per gli spiedini vanno benissimo). Ora occupiamoci del caramello. Mettiamo sul fuoco un pentolino con 100ml di acqua, 400gr di zucchero e un cucchiaio di miele. Inseriamo il termometro da cucina e attendiamo il raggiungimento dei 100gradi.

A questo punto aggiungere il colorante alimentare rosso (la quantità dipende dalla tonalità di colore che si intende raggiungere, comunque deve essere molto intensa).

Proseguiamo la cottura fin quando non si sarà raggiunta una temperatura di 150°C.

Togliamo il pentolino dal fuoco e prendendo le mele dallo stecchino le roteiamo nel caramello, fino a rivestirle completamente.

Man mano che le mele sono pronte metterle su una gratella, sotto alla quale sarà stato appoggiato un foglio di carta da forno.

Facciamo raffreddare le mele caramellate e guarniamole con una figlia di menta.

Sembra una semplice mela, invece è stregata!

A voi non resta che scegliere l’incantesimo con cui prepararla