Born in Oasi Zegna: la collezione outdoor

Sullo sfondo dell’Oasi Zegna, casa dei nostri valori, la nuova collezione Outdoor porta avanti la visione di ZEGNA, dove l’eredità legata ai tessuti più raffinati e al lusso si intreccia senza compromessi alle sfide delle avventure outdoor. Il parco naturale ad accesso libero nasce nel 1910 dall’approccio sostenibile del nostro fondatore, che diede il via a un ampio progetto di riforestazione ambientale e costruì un rapporto di reciproco sostegno tra biodiversità e comunità locale, volto alla conservazione di entrambe.

Caratterizzata da performance, modernità e ricerca tecnica, la collezione reinterpreta l’ethos e la versatilità dell’iconico guardaroba Luxury Leisurewear ZEGNA per far fronte alle sfide che la natura presenta. I capi, realizzati in tessuti tecnici, sono arricchiti di dettagli pratici per un comfort extra, assicurando tutte le funzionalità necessarie agli esploratori contemporanei e all’abbigliamento per climi freddi.

La collezione è composta da un guardaroba completo, con capi outerwear, maglieria e jersey, maglioni tecnici e pantaloni, in cui la vestibilità - accuratamente studiata ed ergonomica - si unisce a fibre e costruzioni innovative. Per celebrare la nostra eredità, la collezione Outdoor è contraddistinta dall’iconico Brand Mark ZEGNA, inedito segno grafico con doppia striscia color vicuna ispirato alla strada 232 e tributo ai valori e alle idee che hanno segnato la storia del brand per oltre 110 anni. Rappresenta l’unione tra passato e futuro, simbolo perfetto di una collezione nata per il movimento.

Pensata per uno stile di vita dinamico, la collezione si completa di accessori realizzati in collaborazione con alcuni dei nomi più prestigiosi nel mondo dello sport e dei prodotti high-performance: La Sportiva, Garmin, zai, TSL, Sigg e KASK. Dalla collaborazione tra ZEGNA e La Sportiva sono nati gli scarponcini TX Top GTX: la tomaia in mesh idrorepellente si unisce a una suola in Vibram, ideale per il trekking o i percorsi off-trail. Per lo smartwatch Venu® 2 Plus ci siamo rivolti a Garmin e alla loro innovativa tecnologia GPS. Il modello, personalizzato dal Brand Mark di ZEGNA, offre funzionalità fitness, sicurezza e pagamento, indispensabili sulle piste da sci. Insieme a TSL, abbiamo creato le racchette da sci ergonomiche, con un pratico sistema ripiegabile, e le ciaspole da neve Symbioz Hyperflex Original 2 snowshoes, studiate per garantire un grip ottimale e assorbire gli impatti e per un comfort assoluto. Grazie alla partnership con zai sono nati gli sci high-performance, realizzati con tecnologia PowerRail, mentre la borraccia in alluminio, personalizzata dal Brand Mark, nasce dall’incontro tra l’esperienza e il know-how del brand svizzero Sigg e lo stile ricercato di ZEGNA. Infine, la collaborazione con KASK ha portato alla creazione del casco da sci Piuma.

La collezione sarà disponibile a partire dal 27 ottobre nella boutique Zegna di tutto il mondo, su Zegna.com e presso wholesalers selezionati.