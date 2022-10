"Tanti modi per stare bene insieme", Matteo Gerotto in concerto a Muzzano

In viaggio sulle le note di un pianoforte antico a Muzzano domenica alle ore 16 con il pianista Matteo Gerotto.

L'appuntamento è presso l'Oratorio di Santa Croce e del Santo Rosario in piazza parrocchiale e l'evento è inserito nella rassegna "Tanti modi per stare bene insieme". Matteo si esibirà in brani classici.