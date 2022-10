I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 28, 29, e 30 ottobre

Venerdì 28 ottobre

- Pollone, premiazione Bici Tour ore 18

- Gaglianico, all'auditorium presentazione del libro Il Dono di Gabriella Zegretti alle 20.30. Organizzata da Aido con patrocinio Comune.

- Biella, una mostra per festeggiare il compleanno Biella Città Creativa a palazzo Oropa, e che potrà essere visitata dalle 9 alle 18

- Lessona, castagnata Alpini

- Biella, presso la Chiesa di San Filippo, il coro “Noi Cantando", alle 21

- Biella, Palazzo Gromo Losa, evento Angsa Biella, serata in musica con Medicazioni Musicali dalle 20,30 per festeggiare 15 anni

- Sandigliano, messa del podista alle ore 20

- Occhieppo Inferiore, si chiude la rassegna CultOcchieppoInf con l’intervento del docente Giulio Pavignano. Alle 20,30 a Cascina San Clemente

- Biella, al Teatro Sociale Villani di Biella (ore 21) Campioni Sotto le Stelle con il coach della Nazionale di Pallacanestro Gianmarco Pozzecco.

Sabato 29 ottobre

- Biella, dalle 10:00 alle 12.00 al Teatro Don Minzoni in via Don Minzoni 12, tavola rotonda “Spazio alle donne, visione vincente tra opportunità, successi, e difficoltà“, organizzata da Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti Biella

- Ponderano, autunno a teatro con la compagnia teatrale I Nuovi Camminanti, con la commedia “Il Castello” ispirata “A l’è prope an bel casin” alle ore 21

- Zubiena, bagna caoda con la Pro Loco alle 20

- Biella, dalle ore 15 il Congresso territoriale del comitato Arci Biella – Ivrea – Vercelli, nel salone dell’associazione in strada della Fornace.

- Biella, Biella ChiAma Gospel, il concerto benefico organizzato dal BiellaGospel Choir, alle 21 concerto al Teatro Sociale

- Gaglianico, auditorium, Himba in concerto dalle 21

- Occhieppo Inferiore, Festa della Mela

- Biella, centenario degli Alpini sede di Biella, in piazza Vittorio Veneto ammassamento e alzabandiera alle 17, la sfilata lungo Marmora, giardini Zumgalini, via Italia e piazza Duomo. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa in cattedrale. Alle 20,30 c'è la cena in sede.

Domenica 30 ottobre

- Biella, centenario degli Alpini sede di Biella, la giornata inizia alle 10 con l'ammassamento e lo schieramento in piazza Unità d'Italia, seguirà la sfilata dei gonfaloni della Regione scortato dal Presidente della Regione Alberto Cirio, quello della Provincia, dei Comuni, vessilli e gagliardetti. Sarà presente la Taurinense e ci sarà una sfilata lungo via La Marmora, via Pietro Micca fino a piazza Martiri.

- Muzzano, viaggio tra le note di un pianoforte antico, ore 16, pianista Matteo Gerotto presso l'Oratorio di Santa Croce e del Santo Rosario

- Occhieppo Inferiore, Festa della Mela

- Donato, "Come la tradizione vuole", festa d'autunno

- Andorno, Trail del Monte Casto. La partenza è prevista per le ore 7 per chi parteciperà alla 44 km, alle ore 9 per chi prenderà il via della 20km e alle ore 9.30 verrà dato il via della 8 km (passeggiata non competitiva, iscrizioni sul posto).

- Graglia, a distanza di tre anni torna la S. Giacomo - Mombarone, alla terza edizione, 2°memorial Reano Mocco, gara di corsa in montagna non competitiva.

- Muzzano, castagnata della pro loco con il patrocinio del Comune

- Veglio, premiazione festa di fine campionato italiano velocità fuoristrada alla Romanina, dalle 16 all' ex spazio espositivo Dennis Arreda

- Ronco, castagnata proloco e gruppo Alpini alle 15

- Candelo, festa degli anniversari di matrimoni durante la Santa Messa delle 10.30 nella chiesa di San Lorenzo.

Mostre

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Biella, Bi BOx, Via Italia 38 Biella, Mostra 'Un lancio di dadi', fino al 5/11

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, via Duca d'Aosta 7, Opere all'Oro: Arte della toreutica, sbalzo, cesello, incisione fino a 8/11

- Sala, casa della resistenza, Mostra: "Partisan dij nòss pais 1943-1945", sabato dalle ore 15 alle 18.

- Biella, Parco Commerciale Gli Orsi Mostra: "Le nostre montagne" fino all 8/11

- Biella, Archivio di Stato, via Arnulfo 15/A Mostra documentale: Buona, perenne e abbondante. Approvvigionamento, uso e riuso dell'acqua nella Città di Biella tra '800 e '900 fino al 23/12

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero Mostra fotografica: Beyond Clichés

- Biella, in corso agli Orsi la mostra dal titolo “Le nostre montagne” del Biella Fotoclub

- Biella, “Sia Luce. Arte e architettura sacra contemporanea” in Duomo l’esposizione delle opere di Ettore Frani, Silenzio del pittore (2020) e Preghiera (2020), a cura di Irene Finiguerra.