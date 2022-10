Concettualità e poetica in mostra a Biella

Con l’inaugurazione di oggi, venerdì 28 ottobre, alle 16 presso gli ex locali di Cigna Dischi, in via Italia 39 a Biella, inizierà il week end di concettualità e poetica con le mostre personali in dialogo di Loris Bellan, e Luca Olivieri.

Loris Bellan è un artista concettuale biellese, mentre il torinese Luca Olivieri lavora con la poetica e le parole.

Informazioni sulla mostra, che durerà fino a domenica 30 ottobre, contattando il 3485575550 oppure sul link https://sites.google.com/view/vernissageinfoartevent/home-page .