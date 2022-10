Claudia Ghiraldello ha presentato il suo libro sui de Bosis, FOTO

Sabato 22 ottobre la storica sede della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti di Torino ha ospitato la presentazione del libro dell'esperta d'arte Claudia Ghiraldello dal titolo "Daniele de Bosis e la bottega dei suoi figli".

A fare gli onori di casa il Presidente della S.P.A.B.A. Aldo Actis Caporale il quale si è congratulato con la scrittrice per il ricco contenuto del volume. Si tratta di una monografia sul de Bosis mai prima realizzata e composta di ben 202 pagine con un importante repertorio iconografico a colori prodotto dalla stessa autrice del libro la quale studia il de Bosis da anni e ha potuto attribuirgli molte opere. Editore è Umberto Allemandi che ha presenziato all'evento e ha avuto parole di apprezzamento per l'impegno della Ghiraldello che per la prestigiosa casa editrice ha creato una collana iniziata con la monografia su Gaspare da Ponderano.

Come ha raccontato l'esperta d'arte che, con l'ausilio della proiezione di immagini, ha catturato l'attenzione del pubblico, Daniele de Bosis era di origine milanese, ma cittadino di Novara e andò in seguito ad abitare a Biella. L'8 dicembre 1490 fu addirittura chiamato alla corte sforzesca per il progetto decorativo nella Sala della Balla voluto per le nozze di Anna Maria Sforza con Alfonso d'Este e di Beatrice d'Este con Ludovico il Moro. Daniele fu capofamiglia e caposcuola di una vivace bottega che lavorò alacremente in molte e diverse realtà, sia in ambito religioso che civile. Durante la conferenza l'esperta d'arte ha non solo tratteggiato la figura del de Bosis e dei suoi figli, ma ha svelato alcuni enigmi che ne hanno caratterizzato la produzione non senza colpi di scena. Intriganti le scoperte sotto scialbo e la decifrazione di iconografie effettuate dalla stessa Ghiraldello, iconografie caratterizzate dal gusto per il simbolo. La studiosa, infine, ha avuto modo di dimostrare che questi pittori, seppure ingenui nella resa figurativa, furono abili nell'ispirarsi alle opere degli artisti di grido, non ultimo il grande Foppa, artisti innestati sulla tradizione lombarda con agganci alla cultura ferrarese e bolognese.