Una donna si porta all'interno di un bar di Magnano e comincia a disturbare i clienti. Proprio quest'ultimi, indispettiti, chiedono l'intervento dei Carabinieri.

È successo ieri mattina giovedì 27 ottobre: una volta sul posto, la signora si era già allontanata. Un analogo episodio è accaduto in un ristorante di Valdilana, dove un uomo ha cominciato a creare problemi. Anche in questo caso non era più presente all'arrivo dei militari dell’Arma.