Lutto a Veglio per la morte di Michelangelo Ronchi, storico presidente della proloco di Veglio.

Ronchi fu consigliere e assessore comunale per tanti anni. Arrivò a Veglio con la moglie 40 anni fa da Milano, non era per la città. Amava la natura gli animali e le camminate ed era disponibile per tutti. Un saluto un sorriso era lui il "Michi".

Tutti ti ricorderanno, in particolare i ragazzi della Pro loco che giustamente bacchettavi grazie di tutto a nome del paese.

I funerali saranno domani, sabato 29 ottobre alle 10.30 a Veglio, a cura di Imprese Funebri Riunite.